ادارة التوعية الصحية بجدة تشارك في فعاليات يوم الطفل الخليجى

واس – فجر

تشارك إدارة التوعية الصحية بصحة جدة في فعاليات يوم الطفل الخليجى المقام هذه الأيام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأوضحت مديرة ادارة التوعية الدكتورة منال شمس، أن الادارة تشارك المؤسسات الصحية والمجتمعية بدول المجلس في الإحتفاء بيوم الطفل الخليجى الذى يوافق يوم 15 يناير من كل عام ،مبينة أن المؤسسات الصحية والمجتمعية بدول المجلس تحتفي بهذا اليوم من خلال التركيز على غرس المفاهيم والمعايير النابعة من تقاليد مجتمعنا الخليجى الإسلامى وترسيخها فى عقول النشء مع مراعاة التركيز على حقوق الطفل عموماً ونشر الثقافة الصحية والمجتمعية.

وأضافت أن الإدارة وفى إطار مسؤوليتها لخدمة المجتمع تشارك بالعديد من الأنشطة التي تعتمد على التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع ولذلك كان قرار إقامة الفعاليات بالمراكز التجارية يلبى هذا الغرض.

وأشارت الدكتورة منال شمس، إلى أن الفعاليات بدأت امس الخميس 27 يناير 2017م بمركز الأندلس التجارى وتستمر حتى اليوم الجمعة ومن ثم ينتقل الى مجمع العرب مول يومى 29 – 30 يناير 2017م ثم الأماكن الترفيهية يومى 31 يناير و 1 فبراير وتختتم الفعاليات بالرد سى مول فى الفترة بين 2 الى 4 فبرايرالقادم بمشاركة من مستشفيات وزارة الصحة فى هذه الفعاليات التى تبدأ من الساعة الخامسة عصراً حتى الـ 11 مساءً

وأبانت أن الفعاليات تتضمن عدة معارض وأركان تعليمية وتثقيفية لرعاية الطفولة وصحة الفم والأسنان والتغذية السليمة للطفل وأهم المشاكل السلوكية عند الأطفال وكيفية التعامل معها.