امن وادي الدواسر يضبط 6 أفارقة مخالفين لأنظمة الإقامة

متابعات -فجر

ضبطت الفرق السرية التابعة لشعبة الدوريات الأمنية في محافظة بوادي الدواسر، 6 أشخاص من جنسيات أفريقية، لمخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية بمناطق شرق المحافظة لقوات الأمن حيث لاحظت تواجد شخص أفريقي أمام غرفة سكنية مجاورة لمنزل أحد المواطنين، ونجح رجال الدوريات في دهم الموقع، وضبطوا 6 أشخاص بينهم ثلاث نساء، جميعهم من حاملي الجنسيات الأفريقية ومخالفين لنظام الإقامة، وبتفتيشهم عُثر بحوزة أحدهم على “مسدس ربع”، بداخله طلقة نارية حية، بحسب ما ذكرته مصادر أمنية.

و تم التحفظ عليهم وإعداد محضر بالواقعة وسُلموا على الفور للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.