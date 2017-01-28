بالفيديو .. مفتي المملكة ومشايخ يقدمون واجب العزاء في وفاة زوجة العودة وابنه

متابعات -فجر

توجهت جموع من المعزين إلى منزل الدكتور سلمان العودة اليوم الجمعة، لتقديم واجب العزاء في وفاة زوجته هيا السياري وابنه اللذين توفيا أول من أمس الأربعاء في حادث مروري.‎

وأوضح فيديو وصور متداولة من العزاء، تواجد مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ عائض القرني، ورئيس هيئة الرياضة الأمير عبد الله بن مساعد، وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء والمشايخ والأمراء.

كانت الحادثة قد وقعت ليلة الأربعاء الماضي بمفرق الفيضة على طريق القصب الرياض، بعدما اعترضتهم شاحنة كانت تحاول الدوران والرجوع للقصب، ما أدى لدخول سيارتهم تحت الشاحنة، وأسفر ذلك عن وفاة زوجته وابنه وابنة أخت زوجته، وإصابة ابنه عبدالرحمن وشقيقته لدن.