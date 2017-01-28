مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق “الجنادرية” بالرياض

متابعات -فجر

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم على طريق الجنادرية بالرياض اثر حادث مروع .

اوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض عبدالله المريبض إن حادثاً مرورياً وقع اليوم (الجمعة) على طريق الجنادرية بمدينة الرياض، أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة شخص واحد.

واضاف أن المتوفين والمصاب جميعهم من عائلة واحدة، مشيراً إلى أن المصاب في حالة صحية حرجة، لافتاً إلى أنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وموضحاً أن المتوفين لقوا مصرعهم في موقع الحادث.

وتابع المريبض بأن الحادث باشرته خمس فرق إسعافية وثلاث فرق استجابة متقدمة، مشيراً إلى أنه جرى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة ونقل الحالات للمنشآت الطبية المناسبة.