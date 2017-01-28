ترامب: من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن روسيا

متابعات – فجر :

أعلن دونالد ترامب الجمعة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه “من المبكر جدا” الحديث عن رفع العقوبات عن روسيا، وذلك عشية محادثة هاتفية سيجريها مع الرئيس فلاديمير بوتين، من جهتها، اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية انه ينبغي ابقاء العقوبات بحق روسيا، وقالت “نعتقد ان العقوبات يجب ان تستمر” مشيرة إلى “التحركات” الروسية “في أوكرانيا”.

وأكد دونالد ترامب الجمعة أنه يؤيد استخدام اساليب التحقيق القاسية ومن بينها الايهام بالغرق الذي يعتبر من أساليب التعذيب، إلا أنه تعهد بأنه سيترك اتخاذ القرار لوزير الدفاع الذي يعارض استخدام هذه الأساليب، وقال ترامب أن وزير الدفاع جيمس ماتيس “سيكون له القرار النهائي لأنني أمنحه هذه السلطات، فهو الخبير ويحظى باحترام واسع”.