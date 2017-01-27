السومة: استحقينا الفوز.. وحصلت على البطاقة الصفراء رغم حذري

متابعات – فجر :

أبدى مهاجم الأهلي السوري عمر السومة، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال السومة في تصريح تلفزيوني: “أبارك لجماهير الأهلي ثلاثة نقاط مهمة، ونحن استحقينا الفوز والجمهور لم يقصر بالحضور الغفير، حقيقة الشباب لم يفاجئنا خلال مجريات المباراة، ولكنه تمكن من سجل الهدف الأول ولكننا نجحنا في التعادل وحققنا الفوز في الشوط الثاني.

وعن البطاقة الصفراء التي نالها وسيغيب على إثرها عن مواجهة ديربي جدة أمام الاتحاد الأسبوع المقبل قال السومة: “كل شيء مكتوب من الله والأهلي لا يقف على لاعب محدد، كنت حذراً من التعرض لإنذار حتى لا أغيب عن مواجهة الديربي، ولكن الحكم اعتبر أنني اعترضت الهجمة ومنحني الإنذار، وزملائي اللاعبين سيكونون حاضرين ولن يقصروا بإذن الله”.