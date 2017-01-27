السومة حضر … الأهلي انتصر

فيصل الخليل – الرياض – فجر :

إنتهت قمة الجولة 16 من دوري عبداللطيف جميل بفوز الأهلي على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف لهدف

عبدالعزيز البيشي أرسل كرة عرضية خطيرة داخل مناطق الشباب تجاه حسن معاذ القادم من الخلف لكن الدفاع الأهلاوي أنقذ موقف باللحظة الأخيرة، بالدقيقة 15 طالب اليوناني فيتفا بركلة جزاء بعد مُضي ربع ساعة بعد حالة مسك ضده داخل المناطق المُحرّمة من المدافع عبدالعزيز البيشي لكن السويدي إريكسون أمر بمواصلة اللعب.

الشباب نجح في افتتاح النتيجة بالدقيقة 18 عن طريق هدافه بن يطّو بضربة رأس مميزة بعد عرضية من صالح القميزي، لكن الأهلي عادل النتيجة سريعًا بالدقيقة 23 عن طريق هدّاف عمر السومة بضربة رأس، بعدما غيّر اتجاه رأسية قادمة من زميله محمد آل فتيل.

بالدقيقة 29 كاد عبدالفتّاح عسيري أن يمنح التقدم للراقي بعدما استلم كرة مُشتتة من المدافع الجزائري للشباب جمال الدين بن العمري وقام بترويض الكرة داخل مناطق الليث قبل أن يُسدد كرة أمسكها منصور جوهر حارس الشباب ببراعة، بالدقيقة 40 كاد بن يطّو أن يُعيد الشباب في المقدمة مُجددًا بعدما تخطى محمد آل فتيل في لقطة فنية ممتازة، لكن تسديدته بالأخير وجدت تألقًا من الحارس ياسر المسيليم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

بداية الشوط الثاني وتحديدًا بالدقيقة 47 منح عمر السومة التقدّم للراقي من ركلة حرّة مباشرة من الناحية اليُسرى خارج مناطق الشباب ومكان صعب جدًا لا يُمكن وأن يُسجّل منه غير “العكيد”.

بن يطّو عاد وواصل إزعاجاته مُجددًا وأهدر فرصة مُزدوجة خطيرة في الدقيقة 64، بنفس الدقيقة دفع الجابر بمهاجمه اسماعيل مغربي على حساب أحمد عطيف.

بالدقيقة 72 أجرى جروس بدوره تغييره الأول وأقحم علي عواجي بدلًا من فيتفاتزيديس، بالدقيقة 76 منح الجابر الفرصة لهتّان باهبري على حساب صالح القميزي.

جروس رد على التغيير الشبابي بالزجّ بمهند عسيري بديلًا لعمر السومة، بالدقيقة 84 أنهى الجابر تغييراته بإقحام برخي الشمري بدلًا من الأسطا.

عبدالفتّاح عسيري أنهى كل شيء لمصلحة الراقي وسجّل الهدف الثالث مُستغلًا بينية ممتازة من مهند عسيري، بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي دفع جروس بحسين المقهوي وسحب سلمان المؤشر، لتنتهي بعدها المباراة بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف ووصوله للنقطة 37 ليتقاسم الصدارة مع الهلال وإن كان الأخير يتفوّق بالمواجهات المباشرة وله مباراة باليد سيخوضها غدًا أمام الاتفاق.