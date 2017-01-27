جياد الأمير أحمد تتألق في مهرجان سلطان العالمي

متابعات – فجر :

اختتمت بطولة الخيل سعودية الأصل والمنشأ ضمن فعاليات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته الرابعة، وحققت المهرة “شاهرة عذبه” انتاج مربط عذبه والعائدة لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز بطولة المهرات والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، وحصلت المهرة نجلاء الجزيرة العائدة لتركي الشيباني على الميدالية الفضية، كما وحصلت المهرة حمدانة العزيزية العائدة لمبارك القحطاني على برونزية البطولة. وفي بطولة الأمهار حقق المهر “سلطان عذبه” انتاج مربط عذبه والعائد لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز بطولة الأمهار والميدالية الذهبية، وحقق المهر غطاس العوجاء فضية البطولة وحقق المهر عزيز العوجاء برونزية البطولة وجميعهما لمبارك القحطاني. وفي بطولة الأفراس، حققت الفرس “جوهرة عذبه” من انتاج مربط عذبه الميدالية الذهبية وحققت الفرس “عفيسة” فضية البطولة وجميعهما تعودان لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وحققت الفرس الماجدة لماجد الغشيان برونزية. أما بطولة الأفحل فقد حقق الفحل “خريسان عذبه” انتاج مربط عذبه والعائد لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز بطولة الأفحل والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، وحقق الفحل ليث ديراب العائد لماجد الغشيان الميدالية الفضية، وفاز الفحل “فهد عذبه” انتاج مربط عذبه والعائد لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز برونزية البطولة.