الطيران المدني يُشرف على طائرات دولة جزر الكايمان

واس – فجر

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني بمقرها في الرياض اجتماعها التنسيقي السنوي مع سلطة الطيران المدني بدولة جزر الكايمان، بحضور مساعد رئيس الهيئة للسلامة والأمن والنقل الجوي عبدالحكيم بن محمد البدر، ورئيس سلطة الطيران المدني بجزر الكايمان ديتشارد سميث.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الدولتين والاتفاقية المبرمة بين الطرفين، التي تتيح للهيئة الإشراف على الطائرات التي تحمل تسجيل جزر الكايمان المشغلة في المملكة نيابة عنها، وتأتي هذه الاتفاقية بين الهيئة وسلطة الطيران المدني بجزر الكايمان تفعيلاً للمادة (83) من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني.

وأكد البدر أن الاجتماع الثنائي ناقش تقديم الخدمات لشركات النقل الجوي، إلى جانب تفعيل التعاون الدولي والتأكد من التزام الشركات بمعايير السلامة والأمان وهي من الأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي تعمل على حماية الأجواء الآمنة وفق أدق معايير السلامة، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي.

وبيّن أن سلطة الطيران المدني في دولة جزر الكايمان فوضت الهيئة من خلال هذه الاتفاقية بالإشراف على سلامة تشغيل الطائرات المسجلة باسمها والمشغلة في المملكة، وذلك نيابة عنها نظراً لثقة الكبيرة في الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، وسمعتها فيما يتعلق بالسلامة وتطبيقها للوائح والاجراءات الدولية بما يخص أمن النقل الجوي، وحرصها على سلامة أجواء المملكة وتطبيقها لأعلى معايير السلامة العالمية، والذي جعل من الهيئة محل ثقة دولية وهناك العديد من الدول المسجلة بعض الطائرات المشغلة في المملكة بأسمائها، وتقوم الهيئة في الإشراف على سلامة تشغيل تلك الطائرات”.

مما يذكر أن من بَين تلك الدول التي فوضت الهيئة نيابة عنها بالإشراف على سلامة تشغيل طائراتها المسجلة لها وتعمل بالمملكة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث المفترض أن تقوم هذه المهمة الدولة المسجلة للطائرات، يذكر أن هناك العديد من الطائرات المشغلة في المملكة تحمل تسجيل دولة جزر الكايمان، منها طائرات الناقل الوطني شركة طيران ناس.