اتحاد الكرة يسلم 33 مليون لأندية دوري جميل والأولى

متابعات – فجر

سلّم الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم أمس الخميس أندية الدرجة الممتازة والأولى مبلغ 33 مليون ريال إعانة الاحتراف للموسم الجاري، وجاءت إعانة أندية الدرجة الممتازة بواقع مليون ونصف المليون لكل نادي، فيما تحصل كل نادي من أندية الدرجة الاولى على مبلغ سبعمائة وخمسون ألف ريال.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، عن عظيم شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، على كل ما يقدمونه من أجل دعم شباب ورياضيي الوطن، في مختلف الرياضات، وفي رياضة كرة القدم على وجه الخصوص.

كما قدم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، على اهتمامه ومتابعته لكل ما يخص الرياضيين، والأندية، وفق رؤيا ثاقبة ستستهم في نقل الحركة الرياضية السعودية الى الواجهة والعودة للمنافسة على كافة المستويات.