قرية علقة التراثية بالزلفي ترى النور بافتتاح سمو الأمير فيصل بن بندر

متابعات – فجر

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قرية علقة التراثية بمحافظة الزلفي حيث ازاح سموه الستار وتجول في أرجاء القرية مبدئا اعجابه بما شاهده واستمع الى شرح مفصلاً عن القرية وتاريخها حيث انهت مؤخرا بلدية الزلفي ترميمها بتكلفة وقدرها تسعة مليون ريال اضافة الى مشاركة اهالي علقة بترميم بيوت ابائهم واجدادهم القديمه.

من جهته رعى سموه حفل توزيع جائزة الفالح للتفوق العلمي في عامها السادس عشر حيث سلم سموه الفائزين جوائزهم والذي بلغ عددهم خمسة وثلاثون طالب وطالبه ومعلم ومعلمة.