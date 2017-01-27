حريق بمنزل بالخبر و “المدني” يُنقذ قاطنيه

متابعات – فجر

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية صباح اليوم الجمعة من إنقاذ سبعة مواطنين ثلاثة منهم أصيبوا باختناق نتيجة الدخان الكثيف بعدما نشوب حريق في منزلهم بحي الراكة في الخبر وهم في صحة جيدة بعد تدخل أفراد الهلال الأحمر في علاجهم.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور الدوسري، أن فرق الدفاع المدني تبلغت صباح اليوم الجمعة بنشوب حريق في منزل بحي الراكة في الخبر مكون من دوريين انحصر الحريق في غرفة بالدور الأرضي ونتج عنه كثافة دخانية واحتجاز ( 7 ) أشخاص قامت فرق الإنقاذ بإخراجهم من خلال النافذة وقد أصيب منهم 3 باختناقات طفيفة ( طفلين وامرأة ) وتمت معالجتهم من قبل الهلال الأحمر في الموقع .