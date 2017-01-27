إمام المسجد النبوي يُطالب جموع المصلين بالإلحاح بالدعاء والابتهال

متابعات – فجر

دعا إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي – في خطبة الجمعة – إلى الإلحاح بالدعاء خاصةً في هذا العصر مع تظاهر الفتن وكثرتها وحلول الكوارث المدمرة ونزول الكربات بالمسلمين وظهور الفرق المبتدعة ، ومع الأضرار التي لحقت بكل فرد مسلم أخرج من دياره بظلم ومسه الضرر وتعسرت حوائجه ، مؤكدا أن من أسباب الصلاح والإصلاح والفلاح وتتابع الخيرات وصرف العقوبات ورفع المصائب الواقعة والكربات الدعاء بإخلاص.

وأضاف : الدعاء هو العبادة كما في حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الدُّعاءُ هو العبادة ) مشيرا إلى أن للدعاء شروط وآداب فمن شروط الدعاء أكل الحلال ولبس الحلال قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك ، ومن شروطه التمسك بالسنة والاستجابة لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، ومن أسباب إجابة الدعاء الثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى المسلم أن يتحرى أوقات الإجابة.

ودعا الشيخ الحذيفي الله عز وجل أن يحفظ جميع بلاد المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن يجمع كلمتهم على الحق ويبعد عنهم الخلاف والفرقة وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ونائبيه ويوفقهما لما يحبه ويرضاه وأن يحفظ جنود بلادنا وينصرهم.