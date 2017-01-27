شرطة مكة تضبط عصابة الصراف الآلي

متابعات – فجر

أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز العمليات الموحد (911) تلقى بلاغ بتاريخ 1438/4/20هـ يتضمن تعرض إحدى شركات تغذية صرافات البنوك للسطو من قبل مجهولين ملثمين، احدهم يحمل مسدس والآخر سلاح رشاش، حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 895 ألف ريال.

وبتوجيه ومتابعة من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني، تم تشكيل فريق عمل بحث وتحرٍّ ميداني لضبط الجناة، حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بالعاصمة المقدسة بعون من الله وتوفيقه؛ من الوصول إلى تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص متهمين بتلك السرقة.

وتابع القرشي: تم وضع خطة أمنية محكمة وتنفيذها بإتقان، تم على أثرها ضبط الجناة، ومن خلال سماع أقوالهم اعترفوا بارتكابهم لعملية السطو، وارشدوا عن مكان المبلغ الذي تم سرقته، واستعادته الجهات الأمنية، وتم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيدًا لإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتمكن رجال الأمن من الوصول للجناة، على الرغم من حرص الجناة وتخطيطهم الدقيق، حتى أن لوحات السيارة التي يستقلونها مسروقة، وحرصوا على تنفيذ خطتهم بإتقان، إلا أن رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد.