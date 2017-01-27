النفط يرتفع 2% بدعم من وول ستريت

وكالات – فجر

قفزت أسعار النفط اثنين بالمئة أمس بدعم من مكاسب البورصة الأمريكية على الرغم من أن المخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة كبحت صعود عقود الخام الآجلة و جهود المنتجين لخفض الإنتاج.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف الآجلة 1.03 دولار إلى 53.78 دولارًا للبرميل بزيادة نسبتها اثنين بالمئة في حين جرت تسوية عقود خام برنت بارتفاع قدره 1.16 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 56.24 دولارًا للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي مستوى ذروة بلغ 54.06 دولارًا للبرميل وهو الأعلى في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد فتح بورصة وول ستريت حيث عززت الأسهم مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة عندما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي فوق مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى.

وأظهرت بيانات المخزونات الأمريكية زيادة قدرها 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي في مخزونات الولايات المتحدة إلى 488.3 مليون برميل وهو ما كبح مكاسب الخام.

وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 6.3 بالمئة منذ منتصف العام الماضي إلى 8.96 مليون برميل يوميا.