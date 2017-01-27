شرطة الرياض:ضبط 3 أشخاص قاموا بسرقة وافد في مقر عمله

متابعات-فجر:

تمكنت شرطة الرياض من ضبط ثلاثة أشخاص قاموا بالدخول على أحد الوافدين في مقر عمله وسرقة مبلغ مالي بحوزته.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بتوفيق من الله وفضل تمكنت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط ثلاثة أشخاص ( سعوديان و صومالي / في العقد الثالث من العمر ) إثر قيامهم مجتمعين بالدخول على أحد الوافدين في مقر عمله وادعائهم بأنهم رجال أمن و ضربه وتفتيشه وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته

وبتكثيف البحث والتحري عن الجناة أشارت المعلومات إلى تورط الأشخاص المنوه عنهم بالحادثة

جرى العمل على إعداد الخطه اللازمه للايقاع بهم حيث تم ضبطهم و ايداعهم مركز الشرطه المختص

وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب اليهم

وبتركيز التحقيق معهم أقر أحدهم بارتكابه خمسة عشر حادثة سلب و نشل تحت تهديد السلاح منفردا قيدت جميعها ضد مجهول وتطابقت أقواله مع ما هو مقيد في سجل البلاغات

كما جرى إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص .