الائتلاف الوطني السوري يدعو الفصائل الثورية إلى تأسيس جيش وطني

متابعات-فجر:

عبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن إدانته للانتهاكات المستمرة التي تقوم بها جبهة “فتح الشام”، داعيا الفصائل الثورية إلى تأسيس جيش وطني سوري يخدم الثورة السورية وأهدافها.

وذكر الائتلاف في بيان صدر عنه الخميس، أنه يدين أعمال الاعتداء والمسِّ بالمدنيين وحقوقهم، والتعرض للحريات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان من قبل “فتح الشام”.

ودعا الائتلاف الوطني الفصائل الثورية والعسكرية إلى تبني المشروع الوطني الجامع بكل ما يمثله من قيم ومبادئ، والتأسيس لتشكيل جيش وطني سوري يخدم الثورة وأهدافها، ويعمل في إطار مظلتها السياسية الشرعية، ويستجيب لآمال وطموحات الشعب في الوحدة والعمل المنسَّق وفق أسس وضوابط احترافية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن معركة الشعب السوري هي ضد نظام الجريمة الأسدي والاحتلال الإيراني المساند له، وقوى الإرهاب كافة، داعيا المجتمع الدولي للعمل الجاد والدؤوب من أجل تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفقا لمرجعية جنيف وقرارات مجلس الأمن، بالتوازي مع مكافحة الإرهاب الرسمي والعابر للحدود، واستئصال شأفته.