وصفات طبيعية للتخلص من “تساقط الشعر”

متابعات-فجر :

وصفة لعلاج تساقط الشعر ان تساقط الشعر من المشاكل التي تواجهه الفئتين النساء والرجال ولذلك يسعون دآئمآ الى منتجات تقلل من سقوط الشعر . فهناك وصفات طبيعية ومفيدة لوقف تساقط الشعر .

الوصفة :- القليل من الزعفران الحر نصف كأس ماء ورد 100غرام ثوم مفروم 50غرام قرنفل الطريقة:- ننقع الزعفران في ماء الورد ونتركه حتى يطلق ثم نضيف إليه الثوم المفروم ثم القرنفل , وندهن به الشعر من الجذور ثلاث مرات في الاسبوع الوصفة.

البصل والعسل الطريقة :- ماسك البصل والعسل وهو مزج عصارة البصل مع قليل من العسل جيدآ لحين الحصول على مزيج متجانس . ادهني شعرك بالمزيج واتركيه لمدة نصف ساعة على شعرك . الوصفة :- ماسك البصل وشراب الشعير وجوز الهند الطريقة :- امزجي عصارة البصل مع كوب من الشعير وقليل من زيت جوز الهند واتركيه على شعرك مدة نصف ساعه . الوصفة :- ماسك البصل وزيت الخردل الطريقة :- امزجي عصارة البصل مع زيت الخردل وقومي بدهنه على شعرك واتركيه مدة نصف ساعة.