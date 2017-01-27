“أبل ” تطلق الإصدار التجريبي iOS 10.3 للمطورين

متابعات-فجر :

أطلقت شركة أبل الإصدار التجريبي الأول من التحديث المقبل لنظام تشغيلها المحمول، وهو iOS 10.3. وفي الوقت الحالي فإن المطورين المُسَجَّلين في برنامجها هم من بإمكانهم الحصول عليه. وعلى الرغم من أن الإصدار التجريبي الجديد في أيدي قلة قليلة، إلا أنه بالإمكان توقع ما سيحتوي عليه التحديث الجديد. وكما تشير التسريبات، فإن ميزة البحث عن سماعة أير بود Find my AirPods سيتم إدراجها لأول مرة في iOS 10.3؛ كوسيلة لمساعدة أولئك الذين اشتروا سماعات أبل اللاسلكية، وفقدوها أو نسوها في مكانٍ ما. هناك أيضًا بعض التأثيرات المتحركة خلال عمليات الانتقال بين ثنايا نظام التشغيل، كما حصلت صفحة الملف الشخصي لمعرف أبل Apple ID على تصميمٍ جديد، بالإضافة إلى ميزة جديدة مرتبطة بتقنية تاتش ثري دي على خرائط أبل، وأخيرًا تلك التحسينات الدورية على الأداء وإصلاح المشاكل البرمجية من هنا وهناك. إذا كنت من المطورين المنضمين مسبقًا لبرنامج أبل وترغب في اختبار نظام التشغيل التجريبي الأول من iOS 10.3.