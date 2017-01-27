إصابة 3 فلسطينين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم “جنين”

متابعات-فجر :

أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة شهدها مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، في فجر اليوم الجمعة.

وقال مصدر محلي إن “ثلاثة شبان نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات متوسطة خلال المواجهات التي اندلعت فور اقتحام قوات الاحتلال المخيم”.

وأضاف أن “عشرات الشبان رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة و”الأكواع” محلية الصنع، فيما سمع دوي إطلاق نار كثيف”.

وشهد المخيم فجر الخميس أيضاً مواجهات واشتباكات مسلحة أدت حسب الاعتراف الإسرائيلي إلى إصابة جندي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.