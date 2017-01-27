للمرة الثانية.. تأجيل تنفيذ حكم القصاص على الشاب “البقمي”

متابعات-فجر :

تأجل تنفيذ حكم القصاص في المحكوم عليه الشاب علي الجنيبي البقمي، بعد صدور توجيهات عليا بذلك في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس قُبيل موعد تنفيذ الحكم في ساحة القصاص بالعزيزية بالطائف.

وتعد هي المرة الثانية التي يتأجل فيها تنفيذ الحكم؛ إذ أفلحت مناشدة والد البقمي لخادم الحرمين الشريفين تأجيل تنفيذ القصاص لمدة شهر؛ حتى يتسنى للجان الصلح والمشايخ والأعيان إقناع أهل الدم بالتنازل.

قد تجهزت أمس ساحة القصاص لتنفيذ الحكم، وهمّ البقمي بالخروج من عنبر المحكومين بالقصاص بسجون الطائف للتوجه إلى ساحة القصاص، قبل أن تتلقى الجهات الأمنية تعليمات بتأجيل القصاص، فتم إيقاف تنفيذه.

وكان “البقمي” قد حُكم عليه بالقصاص إثر ارتكابه جريمة قتل شاب آخر، بعد مشاجرة وقعت بينهما قبل عدة سنوات داخل إحدى المدارس.