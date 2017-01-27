“الجيش اليمني” يسيطر على معسكر اللواء 170 دفاع جوي في “المخا”

متابعات-فجر :

تمكنت قوات الجيش اليمني، من السيطرة على معسكر استراتيجي لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في الساحل الغربي لمحافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكر مصدر عسكري بالمحافظة، في بيان صحافي، أن قوات الجيش تقدمت شرق مدينة المخا وتمكنت من السيطرة على معسكر اللواء 170 دفاع جوي، واستولت على كميات من الأسلحة والذخائر، ومجموعة صواريخ حرارية، وصواريخ متوسطة المدى.

وأضاف أن قوات الجيش نصبت حاجزا عسكريا في خط جبل النار، وتقدمت في اتجاهين أحدهما يؤدي إلى المجمع الحكومي الواقع شرق المدينة، والآخر في اتجاه معسكر خالد الاستراتيجي عند الخط الفاصل بين المخا ومديرية “موزع” بهدف السيطرة عليه، مؤكدا أن هذا التقدم الذي أحرزته قوات الجيش جاء بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح وبمساندة من طيران التحالف العربي الذي شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات الميليشيات، وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.

كما أشار إلى أن قوات الجيش بالتزامن مع معارك المخا، شنت هجمات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في مديرية الوازعية غرب المدينة، موضحا أن الهجمات استهدفت مواقع المليشيات في جبل الصيبارة ومنطقة الشقيراء مركز المديرية، فيما شن طيران التحالف العربي نحو خمس غارات جوية استهدف من خلالها مواقع الميليشيات في محيط تلك المناطق.