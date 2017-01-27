مقتل قيادي بتنظيم “فتح الشام” جراء غارة جوية على ريف إدلب

متابعات-فجر :

ذكرت مصادر محلية، مقتل القيادي في جبهة فتح الشام رباح الطاهر، إثر غارة جوية بطائرة من دون طيار استهدفت سيارته في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي قرب الحدود السورية التركية، مساء أمس الخميس.

وشهدت مناطق ريف إدلب الشمالي القريبة من الحدود السورية التركية تحليقاً مكثف لطيران الاستطلاع التابع لطيران التحالف الدولي بالتزامن مع استهداف سيارة القيادي.

وأفاد المصدر أن “طائرة مسيرة استهدفت سيارة القيادي العسكري في جبهة فتح الشام بصاروخين ما أسفر عن مقتله على الفور، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل الجثة، فيما استمر تحليق طيران الاستطلاع فوق أجواء شمال وغرب مدينة إدلب”.

على صعيد منفصل، سقط عدة جرحى جراء قصف قوات النظام المتمركزة في معامل الدفاع بريف حلب الجنوبي، لمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، كما شهدت بلدة كفر داعل بريف حلب الغربي قصفاً مدفعياً عنيف دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.