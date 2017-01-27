فوائد “الشاي الأخضر” للتخلص من الوزن الزائد

متابعات-فجر :

الشاي الأخضر كثيرٌ هم الناس الذينَ يريدون تخفيف أوزانهم، يبذلون المستحيل لذلك ويدفعون النقود ولكن الكثير منهم لايستفيد شيئاً، هنا سنتكلم عن طريقةٍ مثلى لحرق الدهون في جسمِ الإنسان، ألا وهي عن طريق عمل الشاي الأخضر وتناول هذا الشراب السحريّ المفيد ومدى فعاليّته في تخفيفِ الوزن وحرق الدهون المتراكمة في الجسم ، ويجب أن نأتي في البداية على ذكرِ أهمّ فوائد الشاي الأخضر التي هي كثيرةٌ جدّاً، سنذكر أهمّ تلك الفوائد وبعدها نقوم بذكر فائدته بالنسبة للدهون الموجودة في جسم الانسان وطريقة مكافحته لتلك الدهون. أهمّ فوائد الشاي الاخضر يقوم بحرق الدهون، والمساعدة في تخفيف الوزن. يقلّل مستوى الكولسترول في الدم (الكولسترول الضارّ)، و يمنع تأكسد الكولسترول الضارّ في الأوردة والشرايين في الدم. يقوم بحرق للسعرات الحراريّة الفائضة في جسم الإنسان، فهو يحرق يوميا اكثر من مئة وخمسين سعراً حراريّاً. مفيد جدّاً للكبد فهو يساعد الكبد بالقيام بواجباته على أكمل وجه، وفعاليّة الكبد تصبح عالية جدّاً في أداء وظائفه. يعتبر مصدر حماية للقلب من الكثير من الأمراض. إنّ تناول الشاي الأخضر يوميّاً وبانتظام يحمي من جلطات الدم، فهو يعتبر مميعاً للدم وعمله يشبه عمل مادّة الإسبرين. له فعاليةٌ كبيرةٌ في زيادة الكولسترول النافع في الجسم وبذلك يقوم بحماية جدران الشرايين من التصلّب. فعاليّته كبيرةٌ في تخفيض ضغط الدم المرتفع. ينظّم السكّر في الدم، ويمنع استفحال مرض السكّريّ. يُعتبرمضادّاً من المضادّات الحيويّة الطبيعيّة للبكتيريا. يمنع جميع أنواع التسمّم الغذائيّ. معطّر جيّد ومزيل رائع لرائحة الفم. يؤخّر بشكل كبير الشيخوخةَ وهرم الجسم. مكافح جيد لكثير من أمراض السرطان في الجسم؛ لأنه من الموادّ المضادّة للأكسدة. يقي الجهاز الهضمي من الكثير من الأمراض. يقاوم و يؤخّر مرض الزهايمر. يفيد في إزالة السواد تحت العينين. إنّ شرب من ثلاث إلى أربعة أكواب يوميّاً الشاي الأخضر مفيد جدّاً لعمليّة التمثيل الغذائيّ وحرق دهون الجسم المتراكمةَ، هو يقوم بامتصاص الدهون وحرق هذه الدهون عن طريق الحرق المباشر لها كسعرات حرارية زائدة حيث إن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر هي التي تساعد على حرق أعلى للدهون المتراكمة في الجسم. ينصح عادة أن تشرب في بداية يومك كوباً متوسّطاً من الشاي الأخضر قبل الإفطار سواء كان ساخناً أو بارداً وعمليّة الحرق تكون أكثر للشاي الأخضر البارد من الساخن لأنّه يحتاج سعرات حراريّة أكثر للتسخين داخل الجسم وبذلك يساعد على حرق سعرات حراريّة أكبر وأكثر، ونكرّر العمليّة قبل كلّ وجبه تقوم بتناولها حتّى يصبح الطعام في جوفك بلا فعاليّة للدهون. حيث أشارت الدراسات العلميّة أنّ هناك مادّة موجودة في الشاي الأخضر تسمى EGCG هي التي تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن، ولكن انتبه فكلّ شيء زائد عن حدّه ينقلب ضدّه فلا تكثر من تناول الشاي الأخضر لأنّه يصبح ضارأ أكثر منه نافعاً.