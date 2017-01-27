فريق “WhatsApp” يعمل على تفعيل ميزة تعديل الرسائل وحذفها

متابعات-فجر :

يعمل الفريق المطور لتطبيق المحادثة والاتصال واتساب WhatsApp منذ فترة على إضافة قابلية تعديل الرسائل وحذفها، وفي حين أن آخر الأخبار المتعلقة بهذه الميزات تعود لفترةٍ طويلة نسبيًا، يبدو أننا سنشاهدها خلال وقتٍ قريب. لا يتضمن التطبيق حاليًا أي ميزة تجعل بمقدور المستخدمين تعديل الرسائل بعد أن تم إرسالها، وعلى الرغممن كون هذه الميزة قد أصبحت متوفرة في تطبيق تيليغرام وشبكة التواصل الاجتماعيّ فيسبوك (التي تملك واتساب)، إلا أن تطبيق المحادثة الأشهر لا يزال متأخرًا بطرحها للمستخدمين. الآن، قام بعض المشتركين بالنسخة التجريبية الخاصة بالتطبيق بنشر بعض الصور التي توضح أن الميزة موجودة بالفعل، ولكن ليس بشكلٍ دائم، حيث تم تفعيلها لمدةٍ قصيرة من قبل واتساب قبل أن يتم إيقاف تفعيلها، إلا أنهم تمكنوا من التقاط بعض الصور التي تظهر بالفعل وجود الميزة. لا يوجد أي معلوماتٍ في الوقت الحاليّ حول نية واتساب طرح هذه الميزات للمستخدمين، ومن غير الواضح أيضًا كيفية عمل هذه الميزات. على سبيل المثال، يمكن في تطبيق تيليغرام حذف الرسائل خلال مدة 48 ساعة من إرسالها، فهل سيكون الوضع نفسه بالنسبة لواتساب، أم أن لمدةٍ أقصر، أطول؟ هل سيكون بالإمكان حذف الرسائل بعد أن شاهدها المتلقي؟ لا يوجد تفاصيل واضحة حاليًا، خصوصًا أن الميزة غير مفعلة طوال الوقت حتى في النسخة التجريبية.