“الدفاع المدني”..طفل يفقد يده داخل فرامة لحوم

متابعات-فجر :

أوضح الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أمس (الخميس)، احتجاز يد طفل داخل فرامة لحم بأحد المنازل الواقعة جنوب محافظة جدة، ما أدى في النهاية إلى بترها.

حيث أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني ، العقيد سعيد سرحان، في بيان صحفي، أن فرق الإنقاذ التابعة لمدني محافظة جدة تلقت بلاغا باحتجاز يد الطفل صباح أمس الخميس، ومررته إلى الهلال الأحمر، ومع الوصول لموقع الحادث اتضح تهشم كف الطفل بالكامل داخل الفرامة.

وأضاف “سرحان” إنه تم نقل الطفل إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة وإدخاله غرفة العمليات مباشرة؛ لكن سوء حالة يده دفعت الجهاز الطبي لبتر يد الطفل من الكف، وتحرير الأجزاء المتهشمة من داخل الفرامة.