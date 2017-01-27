“برشلونة” يسحق ضيفه ” ريال سوسييداد” ويتأهل إلى المربع الذهبي لكأس الملك

متابعات-فجر :

واصل برشلونة مسيرته الناجحة للاحتفاظ بلقب كأس ملك أسبانيا لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بعدما صعد إلى الدور قبل النهائي للمسابقة عقب فوزه المثير 5 / 2 على ضيفه ريال سوسييداد في إياب دور الثمانية للمسابقة مساء أمس الخميس.ونصب برشلونة السيرك لمنافسه وقدم نجومه عرضا رائعا، خاصة في الشوط الثاني، ليكرر تفوقه على سوسييداد بعدما تغلب عليه 1 / صفر في مباراة الذهاب التي جرت بملعب (أنويتا) معقل الفريق الباسكي الأسبوع الماضي، ويحجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي للبطولة عن جدارة واستحقاق بعدما فاز 6 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف حمل توقيع دينيس سواريز في الدقيقة 17وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص خوانمي الفارق بتسجيله الهدف الأول لسوسييداد في الدقيقة .62ولم يهنأ سوسييداد بهدف تقليص الفارق طويلا، بعدما أحرز لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63، فيما أضاف ويليان خوسيه الهدف الثاني لسوسييداد في الدقيقة .73وعاد برشلونة للإبداع مجددا بعدما أضاف البديل أردا توران ودينيس سواريز الهدفين الرابع والخامس للفريق الكتالوني في الدقيقتين 80 و.82.