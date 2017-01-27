“الأمم المتحدة” 7 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي

متابعات-فجر :

قال مسؤول أممي “إن 7 ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي بعد مرور 6 أعوام على الأزمة السورية”. وأوضح نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي، أمير محمود عبد الله، أن مليوني شخص معرضون للخطر مطالباً في هذا السياق جميع الفرقاء بالسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين بشكل مستمر.وأبلغ أمير محمود عبد الله مجلس الأمن الدولي اليوم بتزايد الأزمة الإنسانية في سوريا لمستوى غير مسبوق وذلك في ظل تزايد المصاعب التي تواجه السكان في المناطق المحاصرة.وذكر عبدالله أعضاء المجلس بما حذرت منه المديرة التنفيذية للبرنامج إرثرين كازين العام الماضي من أن السكان يعانون من اليأس وسوء التغذية والمجاعة والموت، مؤكداً أنه وبالرغم من بعض بوادر التفاؤل إلا أن الوضع مازال مقلقاً للغاية.