“ترامب” قرار إلغاء زيارة الرئيس المكسيكي إلى أمريكا مشترك بين الجانبين

متابعات-فجر :

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس “إن لقاءه المُلغى حالياً مع نظيره المكسيكي إنريكي بيينا نييتو كان من الممكن أن يكون غير مثمر إذا لم توافق المكسيك على معاملة الولايات المتحدة باحترام”. وأضاف ترامب لنواب جمهوريين في تجمع في فيلادلفيا “رئيس المكسيك وأنا اتفقنا على إلغاء لقائنا الذي كان مقرراً الأسبوع المقبل”.وتابع ترامب الذي يريد بناء سياج على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة “ما لم تعامل المكسيك الولايات المتحدة بإنصاف واحترام فإن اجتماعاً من هذا القبيل سيكون غير مثمر، وأريد أن أسلك طريقاً آخر”.ويقول “إن المكسيك ستدفع كلفة بناء السياج لكن المكسيك تشدد على أنها لن تفعل ذلك”.