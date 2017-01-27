مقتل 4 من عناصر تنظيم “داعش” والقبض على 2 جنوب غرب سرت

متابعات-فجر :

لقي 4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي حتفهم وألقي القبض على عنصرين آخرين في اشتباكات وقعت جنوب غرب مدينة سرت الليبية. وقال المركز الإعلامي لعملية “البنيان المرصوص” الليبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس الخميس، إن “القوة التابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، قامت بتمشيط ومعاينة المواقع التي استهدفها سلاح الجو الأمريكي بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بسلاح الجو الليبي في تحديد المواقع ومعاينتها، بعد الضربات مباشرة والواقعة جنوب غرب مدينة سرت”.وقدر المركز عدد القتلى في الموقع الأول بـ70 قتيلاً، مشيرًا إلى أن قوات الغرفة “اشتبكت مع 4 دواعش وقضت عليهم أثناء الاشتباك بعد رفضهم تسليم أنفسهم”.وأضاف المركز أن القوة التابعة للغرفة ألقت القبض على عنصرين من داعش في هذا الموقع، واتضح من خلال المعاينة والتحقيق بأن هذا الموقع كان يستخدم للتدريب، وأن أغلب من كانوا فيه لم يكونوا من ضمن الفارين من المعارك بمدينة سرت.وأضاف المركز الإعلامي أن “الموقع الآخر عُثر فيه على 20 جثة للدواعش، يتبعون لسرية تعرف بـ(سرية الفتح) تخطى أعضاؤها مرحلة التدريبات، وأصبحوا جاهزين لتنفيذ عمليات التفخيخ والتفجير”.وذكر المركز الإعلامي أنه “عُثر في الموقع على عدد من القذائف والأحزمة الناسفة والأجهزة الخاصة بالتفخيخ، وقد تبين من خلال معاينة الموقع الأساليب التي يتبعها الدواعش في الاختباء والتمويه في محاكاة الطبيعة الجغرافية للمكان”.