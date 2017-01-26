وزير الأوقاف اليمني: الحوثيون يفجّرون 469 مسجدًا باليمن ويستخدمونها كثكنات عسكرية

متابعات – فجر

التقى وزير الأوقاف والإرشاد د. أحمد عطية، اليوم، مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في الرياض. وناقش اللقاء تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في مجال الإرشاد الديني والدعوي، وبما يسهم في نشر ثقافة التسامح والسلام والوسطية التي دعا إليها ديننا الحنيف. وثمن الوزير عطية مواقف المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا وعلماء، مع الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مشيدا برعاية ودعم الأشقاء في المملكة لبرنامج ” تواصل علماء اليمن”، والذي توج بإعداد “ميثاق العلماء” الذي تبنته الوزارة وسيتم تعميمه على مكاتب الأوقاف والمساجد بكل المحافظات.

ولفت وزير الأوقاف إلى عمق العلاقات الأخوية بين اليمن والمملكة، وما يربطهما من أواصر الجوار والقربى، واللغة، والدين، ويجمعهما المصير الواحد، الذي توج بعاصفة الحزم لإنقاذ الشعب اليمني من التدخل الإيراني الذي حاول استغلال الظروف الإقليمية من اجل نشر الفوضى والدمار في البلدان العربية.

وأشاد د. عطية بإدارة البحوث العلمية والإفتاء السعودية برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يعتبر المرجعية الدينية بالعالم الإسلامي، معتبرا أن المدارس الفقهية والكليات تتشابه مع كليات أصول الدين في الجامعات الإسلامية بالمملكة.

واستعرض الوزير مع مفتى المملكة، ما تعرضت له المساجد والمراكز الدينية من تدمير ونهب وتفجير من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وأوضح أن أكثر من 299 مسجداً تم تفجيرها، و 24 مسجداً تعرضت لأضرار بليغة، فيما حولت الميليشيات 146 مسجداً إلى ثكنات عسكرية للقتل والتدمير وتخزين السلاح.

من جانبه أكد الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على حرص المملكة على الوقوف مع اليمن ضد الانقلابيين، إلى أن يصل إلى بر الأمان، موضحا أن الطائفية تمثل خطراً عظيماً على البلدان الإسلامية، كما رأينا أثار ذلك في سورية والعراق، ويحاولون الآن نشرها في اليمن.