الرئيس المكسيكي يلغي زيارته لواشنطن

وكالات – فجر

أعلن الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو الخميس أنه ألغى زيارته لواشنطن على خلفية خلاف مع نظيره الاميركي دونالد ترامب في شأن الجدار الذي يريد الأخير بناءه على الحدود بين البلدين.

وكتب بينا نييتو على تويتر “أبلغت البيت الابيض هذا الصباح أنني لن أحضر اجتماع العمل المقرر الثلاثاء”.

وفي وقت سابق، دعا ترامب نظيره المكسيكي إلى إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة، في حال كان يرفض دفع كلفة بناء الجدار بين البلدين.

وكان ترامب وقع الأربعاء مرسوماً يطلق بناء هذا الجدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة لوقف الهجرة غير الشرعية من المكسيك.

وبث الرئيس المكسيكي شريط فيديو مساء الأربعاء على حسابه على تويتر جاء فيه “أدين قرار الولايات المتحدة المضي في بناء الجدار الذي بدلاً من أن يوحدنا منذ سنوات عدة فهو يقسم بيننا”.

كذلك، وقع ترامب الأربعاء مرسوماً آخر يقضي بالتشدد في تطبيق قانون الهجرة عبر تقليص المساعدات الفدرالية لواشنطن لنحو مئتي مدينة في الولايات المتحدة تستقبل مهاجرين غير شرعيين منذ عقود.