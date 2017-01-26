الرئيس الجامبي “اداما بارو” يعود إلى بلاده بعد مغادرة يحى جامع

وكالات – فجر

عاد الرئيس اداما بارو إلى جامبيا اليوم الخميس بعد أزمة سياسية عقب انتخابه رئيساً للبلاد أجبرته على الفرار إلى السنغال المجاورة، وهبطت طائرة بارو، الذي تولى منصبه في 19 يناير، في مطار العاصمة بانجول.

وجاءت عودة بارو إلى جامبيا بعد مغادرة سلفه، يحيى جامع، إلى منفاه في غينيا الاستوائية يوم السبت الماضي، بعد أسابيع من الضغط الذي مارسه زعماء دول التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا “ايكواس” عليه للتنحي، وتسبب جامع، الذي حكم تلك الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا لمدة 22 عاماً بقبضة من حديد، في حالة من الجمود السياسي عندما رفض التنحي لصالح بارو بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في ديسمبر الماضي.