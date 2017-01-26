ارتفاع أعداد العاطلين بأمريكا وتزايد طلبات الحصول على إعانة بطالة

وكالات – فجر

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21 يناير الحالي، بعد تراجع مفاجئ لعدد الطلبات خلال الأسبوع السابق.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي، بلغ 259 ألف طلب بارتفاع قدره 22 ألف طلب عن إجمالي العدد المسجل والمعدل في الأسبوع السابق، وكان 237 ألف طلب.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد طلبات إعانة بطالة إلى 247 ألف طلب مقابل 234 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية قبل تعديلها.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية، تراجع إلى 245.5 ألف طلب بانخفاض قدره 2000 طلباً عن الفترة السابقة التي كان متوسطها 247.5 ألف طلب.

أدى هذا التراجع الطفيف إلى انخفاض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة خلال أربعة أسابيع إلى أقل مستوى له منذ سجل 244 ألف طلب في نوفمبر 1973.

في الوقت نفسه، فإن عدد العاطلين الذين يواصلون الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير الماضي إلى 2.1 مليون عاطل بزيادة قدرها 41 ألف عاطل عن الأسبوع السابق.

وبلغ متوسط عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال 4 أسابيع 2.092 مليون طلب بانخفاض قدره 1250 طلب عن الفترة السابقة التي سجلت مليوني طلب و 93250 طلباً.