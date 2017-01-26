القادسية يتخطى النصر بثلاثية

فيصل الخليل – الرياض – فجر

حقق القادسية مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بعدما تخطى ضيفه النصر بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 16 من دوري جميل، المباراة شهدت أحداث دراماتيكية حولت السهلاوي من مهاجم إلى حارس مرمى.

بداية المباراة كانت مثيرة بتوغّل خطيرة من إيفان توميتشاك داخل مناطق القادسية بالدقيقة 4 بعدها أرسل الكرواتي عرضية قابلها سامي النجعي بتسديدة مرّت بالكاد بجوار مرمى سلطان مسرحي، بنفس الدقيقة توغّل خالد الغامدي داخل مناطق بنو قادس بعد تمريرة مقوّسة من أحمد الفريدي لكن المدافع القدساوي نوّاف الصبحي عرقل الظهير النصراوي بشكل واضح، ليحتسب الهويّش ركلة جزاء للعالمي انبرى لها السهلاوي وأهدرها وسط تألق الحارس سلطان مسرحي.

السهلاوي عوّض النصراويين بالدقيقة 13 ومنح التقدم للعالمي بعدما استلم تمريرة الفريدي الطويلة بصدره وسدد كرة كالدانة من خارج مناطق القادسية لم يراها مسرحي إلا وهي تُعانق شباكه، بالدقيقة 20 أجرى زوران ماميتش تغييرًا إضطراريًا وسحب المدافع البرازيلي برونو أوفيني بداعي الإصابة ودفع بمحمد عيد.

بالدقيقة 34 نجح بنو قادس في إدراك التعادل عن طريق البرازيلي بيسمارك فيريرا الذي استلم التمريرة الخاطئة من حسين شيعان وتوغّل داخل مناطق النصر قبل أن يضع الكرة داخل مرمى العالمي ويُقلّص النتيجة للقادسية، بالدقيقة 42 سجّل القادسية هدفه الثالث برأسية المدافع نوّاف الصبحي بعد عرضية من أحمد كرانشي، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية بهدفين لهدف.

بداية الشوط الثاني وتحديدًا الدقيقة 50 سجّل حسن العمري ثالث أهداف بنو قادس مُستغلًا بينية ممتازة من باتريك إيز توغّل على إثرها داخل مناطق النصر قبل أن يتلاعب بشيعان ومحمد عيد ويضع الكرة في المرمى الخالي، النصر نجح في تقليص الفارق بعدها بخمس دقائق برأسية محمد عيد بعد عرضية من أحمد الفريدي.

بالدقيقتين 56 و57 أجرى زوران تغييرين في صفوف النصر أنهى بهما تغييرات الفريق، فدفع بنايف هزازي وسحب أحمد عكّاش وأقحم يحيى الشهري على حساب سامي النجعي، بالدقيقة 64 تعرّض حسين شيعان لإصابة قوية وسط نفاذ التغييرات النصراوية، ليلعب محمد السهلاوي حارسًا ويُكمل النصر المباراة بعشر لاعبين.

بالدقيقة 80 أنقذ السهلاوي “الحارس” مرمى النصر من فرصتين متتاليتين كلتاهما للخطير بيسمارك، الأولى أبعدها السهلاوي لركنية فيما أمسك “الحارس رقم 10″ بالتسديدة الثانية وبثبات، لتنتهي بعدها المباراة بفوز بنو قادس بنتيجة 3/2 ووصولهم للنقطة 16 والمركز التاسع، فيما أصبح النصر مُهددًا بفقدان المركز الثالت – بحال فوز الاتحاد بعد غدًا – وتجمد رصيده عند النقطة 32.

منتصف الشوط الثاني أشهر البولندي مارتشينياك الورقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه المتوسط الرايداوي فارس العيّاف، بعدها لم تشهد المباراة أي جديد على الصعيد التهديفي، لتنتهي بفوز الرائد بثلاثية مقابل هدفين ويصعد للمركز السابع برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن التعاون الذي تراجع للمركز الثامن.