صرف كامل رأس المال والأرباح لمساهمي مخطط شلالة بالرياض

واس – فجر

بدأت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة و الاستثمار في إجراءات صرف كامل رأس المال والأرباح لجميع المساهمين في مساهمة مخطط شلالة بالرياض.

وجاءت الأرباح بنسب متفاوتة حسب قيمة السهم وقت المساهمة، فحصل المساهمين بأسهم بقيمة 250 ريال على أرباح تعادل 137.06% و مساهمي بقيمة 350 ريال استحقوا أرباح بنسبة 69.33% فيما كانت 48.16% نسبة أرباح المساهمين بقيمة 400 ريال.

وجاء ذلك في بيان بثته اللجنة اليوم بأنه سيتم إيداع مستحقات المساهمين بشكل مباشر في حساباتهم البنكية، ودعت اللجنة المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمة، للإسراع بمراجعة أقرب فرع للبنك العربي الوطني، بعد أن يتم تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة.