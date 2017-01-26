مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يُخصّص ستة عروض للفحل و 48 عرضاً للمزايين

واس – فجر

حددت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ست فئات من الإبل للمشاركة في مسابقة المزايين لهذا العام ، بعد أن أضافت لون الشقح إلى المغاتير في المسابقة.

ويشارك كل لون من هذه الألوان بعرضين ” جَمْل، وفردي ” فاللمجاهيم عرضان، (جَمل، وفردي) وللمغاتير خمسة ألوان “شعل، ووضح، وشقح، وحمر، وصفر” لكل لون منها عرضان أيضاً، “جَمْل، وفردي ” وللجَمْل في كل ذلك ثلاثة أنواع من العرض (100، و50، و تلاد 30)، وكذلك لكل فردي خمسة أنواع من العروض مرجع التقسيم فيها إلى أعمار الإبل ( حقة، ولقية، وجذعة، وثني وما فوق، وفحل “جذع” ) فبذلك تبلغ أنواع العروض إلى ثمانية وأربعين نوعاً، واختَص الفحل بست مسابقات في مسابقة فئات العرض الفردي كما هو معهود.

وبلغ أعداد المسجلين 1463 مسجلاً من مناطق المملكة العربية السعودية كافة، بالإضافة إلى ملّاك الإبل من دول الخليج التي توجد إبلهم داخل حدود المملكة، فيما بلغ مجموع الإبل 32762 متناً، وبلغ عدد المجاهيم منها 10341 متناً، وللشعل من المغاتير 4974 متناً فيما كانت الوضح 7757 متناً و للصفر 4757 متناً أما الشقح فعددها 2941 متناً ، ووصل عدد الحمر إلى 1992 متناً، ليبلغ إجمالي عدد المغاتير 22421 متناً.

وبحسب ما صرّح به المتحدث الرسمي للمهرجان د.طلال الطريفي أن إدارة المهرجان قد أنهت فترة التسجيل وأقفلته على موقع المهرجان الإلكتروني الخاص، كما اشترطت بألا تقل أعمار الإبل المشاركة عن سنتين ، وأن تكون مرقمّة إلكترونياً من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، و ما زالت عمليات الترقيم مستمرة حتى الآن .

وكانت إدارة المهرجان قد دعت المشاركين الراغبين في إقامة مخيمات خاصة لهم ومرح لإبلهم أن تراجع المكتب المختص في موقع المهرجان في الصياهد الجنوبية للدهناء على الطريق بين الرمحية والحفنة بمنطقة الرياض بعد أسبوعين من يوم الاثنين الماضي لاستكمال إجراءات التخييم وتنظيماته الخاصة التي منها تحديد موقع المخيم وفق إحداثيات محددة ، لتدخل بذلك مسابقات فئات المزايين مرحلتها الثالثة وما قبل الأخيرة بنقل الإبل إلى موقع المهرجان .