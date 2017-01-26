“دبي” تستقبل 160 ألف سعودي في إجازة منتصف العام

متابعات – فجر

قال مختص بقطاع السفر والسياحة أن عدد السعوديين الذي اتجهوا لدبي في إجازة منتصف السنة الدراسية لهذا العام أكثر من 160 ألف مسافر ومسافرة إلى الأمارات عبر الرحلات المجدولة لخمس شركات طيران تربط مدن المملكة بدبي والشارقة وأبوظبي.

وقال وليد السبيعي رئيس لجنة وكالات السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لـ”الرياض”، أن الغالبية العظمى من هذا الرقم تستقر في فنادق مدينة دبي وشققها الفندقية، في ظل تفوقها في التنظيم السياحي ووجود بنية مميزة تستوعب الأعداد الكبيرة من السواح من مختلف دول العالم، وهي أصبحت الخيار الأول للسعوديين في الإجازة القصيرة التي تتراوح ما بين يومين وحتى عشرة أيام، كما أن أسعار فنادقها منافسة مقارنة مع ما يتاح لزوراها من خدمات مختلفة.

ووفق متابعة “الرياض” لرحلات طيران الخطوط السعودية وناس والإماراتية فأن مقاعد هذا الأسبوع مشغولة بنسب تصل إلى 100% لأغلب الرحلات بين المملكة ودبي في الاتجاهين.

منوها إلى أن الظروف في السياسية والأمنية في المنطقة العربية وتركيا، أسهمت في زيادة عدد السواح من مختلف دول الخليج إلى دبي بشكل كبير خلال هذا الفترة بشكل واضح مقارنة بالأعوام الماضية.

ولفتت مكاتب سياحة وسفر في الدولة إلى ارتفاع نسب الإشغال على متن الرحلات القادمة إلى دبي من السعودية لتصل إلى أكثر من 90% على بعض الرحلات.

وحسب بيانات رسمية فأن فنادق أمارة دبي قد استقبلت منذ بداية يناير حتى نهاية نوفمبر 2016 ما يقارب 1.524 مليون زائر سعودي بنمو 7%، مقارنة مع 1.42 مليون زائر في الفترة المقابلة من عام 2015، حيث جاءت المملكة في المركز الثاني في عدد زوار الفنادق بدبي خلال 11 شهراً بعد السواح من بريطانيا.

يذكر أن هناك 6 شركات طيران إماراتية وسعودية تربط مختلف المدن السعودية بدبي والشارقة وأبوظبي، مما يسهم في زيادة المسافرين جواً لدولة الإمارات أكثر من الوجهات الأخرى سواء خليجياً أو عربيا. وبالرغم من كون شركات الطيران المختلفة تقدم أسعاراً منخفضة للتذاكر وعروضاً متنوعة من بداية العام الميلادي وحتى شهر مايو بسبب انخفاض عدد المسافرين من المنطقة في هذه الفترة من العام.