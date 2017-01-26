الرائد يفوز على التعاون في ديربي القصيم

متابعات – فجر

حقق الرائد فوزاً مثيراً حسم به ديربي القصيم أمام التعاون بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جرت بينهما الخميس في افتتاح مباريات الجولة الـ 16 من دوري جميل للمحترفين.

افتتح اللاعب إسماعيل بانغورا أهداف المباراة للرائد في الدقيقة 4 قبل أن يضيف زميله عبدالكريم القحطاني ثاني أهداف الرائد في الدقيقة 9.

ومع بداية الشوط الثاني عزز الرائد تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 48 عن طريق بانغورا، قبل أن يسجل أحمد الزين هدفين متتاليين للتعاون في الدقيقتين 52 و56.

بتلك النتيجة رفع الرائد رصيده لـ 19 نقطة في المركز السابع فيما تراجع التعاون للمركز الثامن متجمداً رصيده عند 18 نقطة.