محاكمة متهم لقيامه بتكفير رجال المباحث والاعتداء على أحدهم داخل محبسه بالرياض

متابعات -فجر

تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في قضية مسجون لقيامه بتكفير العاملين بجهاز المباحث واعتدى على أحدهم أثناء قضائه فترة حبس مدتها 17 عاماً لإدانته في قضايا أخرى.

وتضمنت لائحة التهم الموجهة إليه ، اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفيره العاملين في جهاز المباحث ووصفهم بالردة، وكذلك قيامه بالاعتداء بالسب والشتم والضرب على أحد العاملين بالسجن أثناء تأدية عمله ونتج عن ذلك إصابته.

وطالب المدعي العام بتعزير المتهم من خلال عقوبة شديدة؛ لقيامه بالاعتداء على رجل أمن وقيامه بفعل محرم شرعاً ومعاقب عليه، ما يثبت سوء مسلكه وعدم ارتداعه من العقوبة الصادرة عليه شرعاً.