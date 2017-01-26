رصد 96 مخالفة لاشتراطات السلامة خلال حملة بمخطط جوهرة

متابعات -فجر

اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة حملة للكشف على المواقع المخالفة بمخطط الجوهرة بجنوب المحافظة، حيث انطلقت الحملة يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت لمدة ثلاثة أيام للتأكد من توافر متطلبات وتدابير السلامة الوقائية ورصد أي ملاحظات تخل بالسلامة العامة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

ورصدت الحملة 96 موقعا عليها ملاحظات تم إعداد محاضر ضبط مخالفة بحقها لتغريمها حسب نظام ولوائح الدفاع المدني التنفيذية، وكذلك تم تحرير عدد 134 إشعار مراجعة لتصحيح وضعها بينما رصدت مواقع عدة تتوفر بها اشتراطات السلامة.

وقال مدير مدني جدة العقيد طلال بن إبراهيم بديوي أن هذه الحملة ضمن الخطة التنفيذية الميدانية للمسح الوقائي على مدار العام لمختلف الأنشطة والأحياء للحد من مسببات الحوادث وآثارها السلبية.

وأضاف أن هذه الحملات مستمرة بصفة دورية حيث ستنظم حملة أخرى الأسبوع القادم بمنطقة الخمرة ويأتي ذلك بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وبمتابعة من مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي.