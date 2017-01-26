تعيين و ابتعاث ” 161″ معيدًا وعضو هيئة تدريس بجامعة نجران

واس -فجر

رأس مدير جامعة نجران نائب رئيس مجلس الجامعة الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن اليوم، الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي, بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن سلطان العسيري، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات حيالها حيث أحيط المجلس بتعيين ( 72 ) عضو هيئة تدريس سعودي, ( 9 ) على وظيفة أستاذ مساعد, و ( 5 ) على وظيفة محاضر ومحاضرة, و ( 58 ) معيد ومعيدة، و ابتعاث ( 89 ) معيداً ومحاضراً.

وأضاف العسيري, أن المجلس أوصى بإنشاء مركز المواد المتقدمة وأبحاث النانو بالجامعة، كما وافق على الأعداد المقترحة قبولها في برامج الماجستير والبكالوريوس و خطة الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 1439/1438هـ.