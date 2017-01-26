مكافحة المخدرات تضبط اكثر من 2مليون حبة كبتاجون

متابعات -فجر

أكد الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيدعبدالعزيز بن كدسه بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة، توفرت معلومات للمديرية مفادها وجود خليه يمتهن عناصرها التنسيق مع أعوانهم بالخارج لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة وإستلامها بالداخل.

و أكدت المعلومات تمكن عناصر تلك الخليه من تهريب كمية من الحبوب المخدرة ووصولها إلى محافظة جدة، وتم تكليف فريق عمل أمني ميداني لمتابعة ذلك والتحري والمتابعة، وتم بحمد الله الوصول لتلك الكمية مخزنة بأحد المستودعات بمحافظة جدة وبمداهمة المستودع تم العثور على حاوية وتبين أن بداخلها مصنع متحرك لإنتاج قوالب الثلج وبداخلها صناديق نحاسية مخبأ بها كمية من الحبوب المخدرة بلغت (2.300.000) مليونين وثلاثمائة ألف حبة وتم ضبط مستقبلي الكمية وهم خمسة أشخاص من جنسيات مختلفة، ولازالت المتابعة مستمرة للوصول لأعوان الخلية في خارج المملكة.

وتؤكد المديرية العامة لمكافحة المخدرات حرصها على تنفيذ مهامها لحماية أبناء الوطن من آفة تلك السموم.