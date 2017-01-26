الأرصاد :سماء غائمة وهطول أمطار على الحدود الشمالية

متابعات -فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة.

واورد تقرير الهيئة ؛ سماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية والجوف كذلك على منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها. ويتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ،عسير والباحة تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما تتهيأ الفرصة خلال أوقات الليل وصباح يوم الغد لهطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.