مشاركة الماسكارا مع امرأة أخرى خطأ فادح

متابعات -فجر

الكثير من النساء يظنون أنه لا ضرر في مشاركة أنبوب الماسكارا نفسه مع نساء أخريات ، لكن هذا خطأ فادح يمكن أن يسبب أمراضاً عدة في العيون.

فتشارك الماسكارا بين نساء عدة يمكن أن يعني انتقال البكتيريا من امرأة إلى أخرى بواسطة الماسكارا، علماً أن هذه الماسكارا مصدر للالتهاب والأمراض ،ولعلّ الالتهاب الفيروسي لباطن الجفنين (Viral conjunctivitis) هو المرض الأكثر انتقالاً من امرأة إلى أخرى بواسطة الماسكارا. لذا، إحذري ولا تشاركي أنبوب الماسكارا خاصتك مع أية امرأة أخرى.

واحرصي غسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل استعمال الماسكارا تفادياً لانتقال أية مواد مجهرية من اليدين إلى تركيبة الماسكارا.