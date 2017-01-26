الجوازات : رفع القيود عن الجالية التشادية وإتاحة نقل كفالاتهم

متابعات -فجر

رفعت المديرية العامة للجوازات،القيود عن معاملات لأبناء الجالية التشادية والتي كانت مقرة منذ سنوات ، وإتاحت إمكانية تعديل مهنهم ونقل كفالاتهم وخدماتهم، بعد رفعها .

وقام مدير عام الجوازات بتوقيع القرار الجديد موجهاً المديريات باستقبال معاملات الجالية التشادية وإنهائها أسوة بأبناء الجنسيات الأخرى، من خلال تقسيمها إلى مرحلتين، وفقاً لصحيفة المسار.

وتتضمن المرحلة الأولى رفع القيود ونقل خدمات العمالة إلى المنشآت وتعديل المهنة بعد الموافقة الآلية من وزارة العمل، إضافة إلى إتاحة خدمتي تجديد الإقامة وإصدار تأشيرة خروج وعودة آلياً عبر “أبشر” و”مقيم”.

و المرحلة الثانية تنطلق بعد شهر بتصحيح الأوضاع على أن تختص بإضافة المواليد والذين لم يتم ضمهم طوال الفترة الماضية وضمهم بإقامات آبائهم.