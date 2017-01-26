معلومات ونصائح هامة عن عملية ” تصحيح النظر” بالليزر

متابعات-فجر :

كيف تتم عملية تصحيح البصر بالليزر؟ تبدأ عملية الليزك بوضع المشرط الإلكتروني على العين وتثبيته بدقة. بتحريك المشرط الإلكتروني في اتجاه السهم يتم ازالة الغشاء الرقيق الذي يغطي القرنية. يقوم الطبيب بازالة الغشاء بواسطة ملقط معقم ووضعه جانباً لتكون القرنية معرضة لاشعة الليزر للمرحلة التالية. يتم تسليط أشعة الإكزيمر ليزر داخل أنسجة القرنية والتي تكون محسوبة بعدد محدد لازالة السمك المطلوب من سطح القرنية تتم العملية بإعادة الغشاء الرقيق مكانه كما كان قبل العملية. مشاكل ممكن ان تحدث كأي عملية جرحية فإن هناك بعض المشاكل التي من الممكن ان تحدث خلال مراحل العملية مثلاً في مرحلة قطع غشاء القرنية وبالرغم من انه جهاز عالي الدقة والتطور الا ان قد تكون عملية القطع غير مكتملة مما قد يسبب تأخير العملية لفترة تزيد عن 3 اشهر لحين التحام الغشاء مرة اخرى او ان تكون عملية القطع اعمق من الطلوب ولو ان هذا نادرا حدوثه او ان القطع كان غير منتظم او ان اعادة الغشاء لم يكن في المكان الاصلي تماماً. كما انه من الممكن ان تحدث بعض المشاكل خلال تسليط اشعة الليزر فقد يحدث ان تكون كمية الليزر اكثر او اقل من المطلوب بالضبط كما انه من الممكن ان يحرك المريض عينه اثناء الليزر كل هذه احتمالات نادرة الحدوث لان العملية يسبقها فحص دقيق جداً لتحديد دقيق لكل متعلقات العملية. لماذا يختـار البعض إجـراء عملية تصحيح البصـر ؟ لا يوجد أحد لا يتمنى الرؤيـة بدون الاعتمـاد على النظـارات الطبية أو العدسات اللاصقـة ، حيث يقـوم أحدنا من فراشـه فيرى ساعته ويعرف طريقه دون أن يتحسس مكان النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة . الكثيرون يتمنون مزاولة رياضتهم المفضلة ككرة القدم أو السباحـة دون متاعب ومخاطر وضع النظارات أو العدسات اللاصقة أثناء اللعب . البعض يعملون في مجالات تتطلب دقة وسلامة النظر بدون نظارات طبية أو عدسات ، مثل رجال الأمن والطيارين والرياضيين والمضيفـات. والبعض الآخر لا تصلح له العدسات اللاصقة بسبب وجود حساسيـة أو جفاف في العين بسبب قلـة إفراز الدموع، كما أنه لا يحبذ الظهور بالنظارات الطبية أو يفضل حرية الحركة بدون التقيد بالنظارات أو العدسات وتلبي عملية تصحيح النظر بالليزر كل هذه الرغبات بنجاح كبير . كيف يقـوم الليـزر بعلاج قصـر النظـر ، طول النظر واللابؤرية ؟ بدأ العلاج بالليزر في أوروبا منذ منتصف الثمانينات، وقد تم منذ تلك الفترة وحتى الآن علاج مـا يزيـد عن عشرة ملايين شخص من مختلف دول العالم وبنسبة نجاح تزيد عن 95% .يجري حاليـاً نوعان من العمليـات لعــلاج قصر النظر باستعمـال الليزر هي عمليـات “الليزك”وعمليـات “الليزر” وفي الحالتين يعتمد الجهاز على إصدار أشعة فوق بنفسجية تستطيع تغيير التحدب الخارجي للقرنية دون إحداث أي تلف في الأنسجة المحيطة ، حيث تقوم أشعة الليزر المبرمجـة مسبقاً بواسطـة الكومبيوتر بحد كميات محدودة من أنسجة سطح القرنية (يقل سـمكهـا عن سمك الشعرة الرقيقة) وبذلك تصل العين إلى قوة التركيز المتوافق مع طولهـا وبالتالي يتم تصحيح البصر والاستغناء عن النظارات الطبية والعدسات اللاصقـة . ما الفرق بين الليزر والليزك و أيهما افضل لعلاج حالتي ؟؟ بجميع العمليات يتم استعمال نفس جهاز الاكسايمر ليز ولكن الفرق بين الليزر والليزك هو موضع العلاج في عمليات الليزر يتم علاج السطح الخارجي للقرنية بالليزر وقد اثبتت الابحاث انها طريقة علاج مأمونة وفعالة في درجات النظر البسيطة أما في الدرجات العالية فقد وجدت الابحاث ان عمليات الليزك تعطي نسبة نجاح أعلى ويتم فيها الاستغناء عن النظارات بصورة اسرع وأدق وفي هذه العمليات يتم إستعمال الليزر لعلاج الانسجة داخل القرنية( بدلا من السطح الخارجي ) بعد إستخدام جهاز آخر مساعد يسمى المايكروكيراتوم. هل حـالتي مناسبة للعلاج بالليـزر ؟ حتى نضمن نسبة نجــاح عـالية فلا بد من اختيار الشخص المناسب بدقة وذلك عن طريق إجراء فحص مسبق في العيادة لقياس درجة قصر النظر، طول النظر والإستيجماتيــزم وللتأكد من خلو العين من الالتهابات الخارجية والداخليـة وبعد ذلك يتم إجراء تصوير طوبوغرافي للقرنيـة وهو فحص بسيط وضروري يتم بواسطتـه تحديد الشخص المناسب للعــلاج ودرجــة عيوب الإبصار بدقة شديدة بواسطة الكومبيوتر . هل هنـاك عمر محدد للشخص المطلوب علاجـه ؟ لا نستطيع العلاج قبل سن الثامنة عشر عامـاً ولا يوجد حد أعلى للعمر وينبغي الأخذ بعين الاعتبـار أن يكون قصر النظر قد استقر عند المريض حتى يكون هناك جدوى من العملية . مـا مـدة العمليـة ؟ العلاج بالليزر لا يحتـاج إلى الإقـامة في المستشفى لان العملية بسيطة جدا . فبعد أن توضع قطرات في العين لتخديرها يستلقي المريض تحت جهــاز الليزر لمدة تتراوح من 10 الى 50 ثانية فقط وبعد ذلك يعود المريض الى بيته. هل يسبب العلاج بالليزر أي ألـم ؟ العلاج بحد ذاتـه لا يسبب أي ألم ولكن بعد عملية الليزر ولمدة يومين ينصح المريض بعدم التعرض للضوء العالي لأنه قد يضايقه . هناك قطرات توصف للتقليل من أي شعور بعدم الارتياح في هذه الأيام الأولى بعد العلاج بالليـزر.أمـا في حالة عمليات الليزك او السوبر ليزك يكون عدم الارتياح هذا لفترة الساعات الثلاثة الأولى فقــط بعد العــلاج لأن السطح الخارجي للقرنيـة لم يلمسه الليزر وبالتالي فإن المريض يستطيع العودة لحياته العادية بكل سهولة في اليوم التالي للعملية . ما نسبـة نجاح العملية ؟ وهل تتراجع نتيجة تصحيح البصر بالليزر مع مرور الوقـت ؟ نسبة نجاح العملية هي حوالي 95 % ، وهذا يعني انه اذا اختير المريض المنــاسب الذي تصلح درجة قصر نظره للعلاج بالأكسايمر ليزر فإن نسبة حدوث نقص بحدة النظر مرة أخرى لا تتعدى خمسة بالمائة وفي هذه الحالـة من الممكن إجراء جلسة ثانية للعلاج بالليزر لتصحيح الجزء البسيط المتبقي من درجات قصر النظر وبسهولة . هل يحتمل أن يؤثر العلاج بالليزر تأثيرات جانبية على أجزاء أخرى في العين غير القرنية المطلوب علاجها ؟ الاكسايمر ليزر عبارة عن أشعة غاية في الدقـة والتخصص ويتحكم في تشغيلها الكمبيوتر ولا يتعدى تأثيرها الأنسجة المطلوب علاجها . إذا كنت استخدم العدسات اللاصقة قبل العملية ما الذي ينبغي أن أفعله ؟ يجب عليك عدم استخدام العدسات اللاصقة قبل الفحص الطوبوغرافي وعملية الليزر لفترة تتراوح من عدة أيـام في حالة العدسات اللينة و لعدة أسابيع في حالة العدسات الصلبة . هل هناك تعليمات خاصة بوضع مستحضرات التجميل ؟ يجب عدم وضع مستحضرات التجميل لمنطقة العين يوم العملية وبعدها لمدة أربعة أيام.