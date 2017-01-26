فريق طبي بمستشفى ” الملك فهد” ينجح في استخراج شظية من رقبة رجل أمن

متابعات-فجر :

تمكن فريق طبي من إنقاذ رجل أمن استقرت شظية في رقبته بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

ونشرت وزارة الصحة، أمس الأربعاء بيان لها، إن فريق طبي نجح في استخراج شظية استقرت في رقبة رجل أمن بعد إجراء عملية جراحية له، وذلك إثر تعرضه لإصابة مباشرة في الرقبة جراء انفجار ودخول شظية في رقبته.

وأوضحت الصحة إلى أنه “تمت معاينة المريض بقسم الطوارئ بالمستشفى ولخطورة الحالة تم نقله إلى غرفة العمليات وتم البدء بإجراء العملية عن طريق إدخال أنبوبة تنفس صناعي ثم القيام باستخراج الشظية وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وحالة المصاب في تحسن مستمرة ووضعه الصحي مستقر بفضل الله”.