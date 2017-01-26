“ترامب” يعتزم إنشاء مناطق آمنة في “سوريا”

متابعات-فجر :

قالت وكالة رويترز إن الرئيس الأميركي،دونالد ترامب أوصى وزارتي الخارجية والدفاع بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والدول المجاورة.

ونقلت رويترز عن مسودة لقرار تنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب: “توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوما من تاريخ هذا الأمر، بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة، يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.”

وكان ترامب قد وعد في حملته الانتخابية بإقامة مناطق آمنة في سوريا من أجل وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.