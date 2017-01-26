سلتا فيجو يطيح بالريال خارج بطولة كأس ملك إسبانيا

متابعات-فجر:

أطاح سلتا فيجو بضيفه ريال مدريد من بطولة كأس ملك أسبانيا بالتعادل معه 2 / 2 الأربعاء في مباراة الإياب بدور الثمانية للبطولة فيما واصل أتلتيكو مدريد تقدمه في البطولة.

على استاد “بالايدوس” ، عجز الريال عن قلب تأخره في مباراة الذهاب إلى نتيجة لصالحه وكان على وشك تلقي هزيمة أخرى اليوم ولكن لوكاس فاسكيز أنقذ الفريق وسجل له هدف التعادل 2 / 2 في الدقيقة 90 .

ورغم هذا ، لم يكن التعادل كافيا للفريق حيث خسر الريال 3 / 4 في مجموع المباراتين بعدما خسر 1 / 2 على ملعبه ذهابا الأسبوع الماضي ليودع البطولة من دور الثمانية فيما حجز سلتنا فيجو مقعده في المربع الذهبي.

وأنهى سلتا فيجو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي دانيلو مدافع الريال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 44 .

وفي الشوط الثاني ، سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل هدف التعادل للريال في الدقيقة 62 ثم تقدم دانيال واس بهدف آخر لسلتا فيجو في الدقيقة 85 وتعادل لوكاس فاسكيز للريال في الدقيقة 90 .

وباءت محاولات الريال بالفشل في الشوط الأول قبل أن يتعرض الفريق للطمة قوية في الدقيقة 44 حيث اهتزت شباكه بهدف التقدم لسلتا فيجو.

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة سريعة لأصحاب الأرض وصلت منها الكرة إلى جون جيديتي الذي سددها في اتجاه المرمى لكن الكرة ارتدت من الحارس كيكو كاسيا لكنها ارتطمت بزميله المدافع وارتدت إلى داخل المرمى ليخرج الريال من الشوط الأول متأخرا بهدف نظيف.

وأثار الهدف حفيظة الريال في الشوط الثاني الذي شهد هجوما مكثفا من الفريق مع بعض المحاولات التي افتقدت للتركيز والفاعلية من قبل سلتا فيجو.

واستغل رونالدو ضربة حرة لفريقه خارج حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة صاروخية في الدقيقة 62 لتسكين المرمى على يمين حارس المرمى محرزا هدف التعادل.

وعاند الحظ الريال في أكثر من كرة خطيرة منها ضربة رأس لسيرخيو راموس مرت بجوار القائم الأيمن وتسديدة صاروخية أطلقها رونالدو من ضربة حرة لكنها مرت خارج القائم الأيسر مباشرة.

وواصل الفريقان محاولاتهما في الدقائق الأخيرة من المباراة واستغل واس هجمة منظمة لسلتا فيجو وسدد الكرة من حدود منطقة الجزاء إلى داخل المرمى على يسار كيكو كاسيا في الدقيقة 85 فيما استغل فاسكيز ضربة ركنية وسجل هدف التعادل للريال في الدقيقة 90 لكنه لم ينقذه من الخروج المبكر من البطولة.